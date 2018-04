Ex-espion empoisonné - Départ des diplomates américains expulsés par la Russie

(Belga) Les diplomates américains expulsés par la Russie en représailles à l'expulsion de 60 diplomates russes par Washington dans l'affaire Skripal ont quitté jeudi matin leur ambassade de Moscou pour les Etats-Unis, a constaté un journaliste de l'AFP.

Plusieurs dizaines de diplomates américains et leurs familles ont quitté l'ambassade à bord de trois autocars et d'un minibus au petit matin, peu après 06h30 locales (03h30 GMT), au dernier jour qui leur avait été fixé par la Russie pour quitter le pays. Auparavant, l'ambassade des Etats-Unis a été pendant de longues heures le théâtre d'un incessant va-et-vient de véhicules, transportant notamment les bagages ou encore les animaux domestiques des diplomates expulsés. L'empoisonnement le 4 mars sur le sol britannique de l'ex-espion russe Sergueï Skripal et de sa fille Ioulia a suscité depuis le 14 mars une vague d'expulsions croisées de la Russie et des pays occidentaux, concernant au total environ 300 diplomates. Fin mars, la Russie avait répliqué aux mesures d'expulsions de 150 de ses diplomates décidées par Londres, Washington et leurs alliés, annonçant notamment le renvoi de 60 diplomates américains et la fermeture du consulat de Saint-Pétersbourg. Moscou avait donné une semaine à 58 employés de l'ambassade des Etats-Unis à Moscou et à deux employés du consulat américain de Iékatérinbourg (Oural) pour quitter la Russie. Londres impute à la Russie l'empoisonnement à Salisbury (sud-ouest de l'Angleterre) de Sergueï Skripal et de sa fille malgré les démentis de Moscou qui clame son innocence. (Belga)