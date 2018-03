Ex-expion empoisonné - Les diplomates russes expulsés quittent l'ambassade à Washington

(Belga) Les diplomates russes expulsés par les Etats-Unis après l'empoisonnement au Royaume-Uni d'un ex-agent double ont commencé à quitter samedi l'ambassade russe à Washington.

Une cinquantaine d'hommes, femmes et enfants ont été vus quitter l'enceinte de l'ambassade en début d'après-midi à bord d'un autocar bleu. L'ambassadeur russe à Washington, Anatoli Antonov, a indiqué à l'agence étatique TASS que les 60 diplomates russes expulsés de Washington, New York et Seattle quitteraient tous le pays le 31 mars. Familles comprises, 171 personnes vont quitter les Etats-Unis et le gouvernement russe a fourni deux avions pour leur transport dont l'un fera une brève escale à New York. Au total, l'expulsion d'environ 300 diplomates de part et d'autre a été annoncée dans le sillage de l'empoisonnement par un agent innervant militaire de l'ex-espion russe Sergueï Skripal et sa fille. Londres impute à la Russie cette tentative d'assassinat malgré les démentis de Moscou qui clame son innocence et a demandé la convocation d'une "session extraordinaire" du Conseil exécutif de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC). Ancien colonel du service de renseignement de l'armée russe, Sergueï Skripal avait été accusé de "haute trahison" pour avoir vendu des informations au renseignement britannique, et condamné en 2006 à 13 ans de prison. En 2010, il avait fait l'objet d'un échange de prisonniers organisé entre Moscou, Londres et Washington, et s'était installé en Angleterre où sa fille était venue lui rendre visite en mars.