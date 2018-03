Exceptionnel: entre 300.000 et 400.000 tortues pondent chaque année sur cette plage indienne (vidéo)

L'Inde est l'un des seuls pays au monde qui accueille la pondaison de la tortue olivâtre, une espèce en voie de disparition. Cette période de l'année marque le moment de leur pondaison: un phénomène naturel exceptionnel. Récit dans le RTLinfo13H de Thibault Balthazar

Rushikulya et l'embouchure de son fleuve en Inde, sont l'un des seuls endroits au monde à accueillir la pondaison des tortues olivâtres, une espèce en voie de disparition qui doit son nom à la couleur verte foncée de sa carapace.

"C'est ma deuxième visite à Rushikulya et je suis aussi impressionnée que la première fois. Le nombre de tortues olivâtres, pourtant en voie de disparition, qui arrive ici est simplement incroyable. Il faut venir ici pour voir et se rendre compte de ce que représente ce phénomène naturel", explique une touriste.

Le phénomène, toujours selon le même rituel se déroule entre janvier et avril. La femelle tortue sort de l'eau et fonce pour pondre ses oeufs: entre 30 et 170 par ponte. Elle les enfouit à 50 cm dans le sable et retourne vers la mer.

"C'est unique en son genre et je n'ai rien vu de semblable ailleurs. Les tortues olivâtres viennent le long de la côte est de l'Asie. Elles continuent leur chemin vers l'Inde, mais cette pondaison de masse comme vous pouvez la voir ici est complètement différente", commente une autre touriste.



Aujourd'hui entre 300.000 et 400.000 tortues pondent sur cette plage chaque année. Un nombre qui a décuplé en 25 ans grâce au comité de protection des tortues qui préserve cet endroit naturel. Mais la pêche sauvage et l'industrialisation menacent 5 espèces de tortues de mer sur les 11 plus menacées au monde et elles se trouvent dans l'océan indien.