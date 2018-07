Exercice militaire avec Séoul annulé: 14 millions de dollars d'économies

(Belga) L'annulation d'un exercice militaire avec la Corée du Sud, décidée par le président américain Donald Trump qui dénonce des dépenses "énormes", fera économiser environ 14 millions de dollars aux Etats-Unis, a estimé lundi le Pentagone.

Les manoeuvres annuelles, baptisées "Ulchi Freedom Guardian", auraient dû avoir lieu en août. Mais elles ont été annulées indéfiniment après la rencontre historique en juin à Singapour entre M. Trump et le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un sur la dénucléarisation de la péninsule coréenne. "Nous allons arrêter les jeux de guerre, ce qui va nous faire économiser des sommes énormes, sauf si nous constatons que les futures négociations ne se passent pas comme elles le devraient", avait assuré Donald Trump, expliquant que "nous payons des millions et millions de dollars pour les avions et tout ça". Un porte-parole du Pentagone, le colonel Rob Manning, n'a pas précisé comment le ministère de la Défense avait fait son calcul, alors que les exercices sont intégrés dans le budget militaire américain qui atteint 700 milliards de dollars. Environ 28.500 militaire américains sont stationnés en Corée du Sud et les entraînements conjoints avec les troupes sud-coréennes sont réguliers. Et quelque 17.500 soldats américains devaient prendre part à Ulchi Freedom Guardian, pendant deux semaines. Il s'agissait également d'un exercice de commandement simulé sur ordinateur que Pyongyang dénonce comme la répétition de l'invasion générale de son territoire. L'année dernière, la Corée du Nord avait tiré quatre missiles balistiques près du Japon. Cette décision de Donald Trump a été critiquée, ses détracteurs estimant qu'il avait cédé trop vite aux demandes de Kim Jong Un sans avoir reçu en échange un engagement concret de Pyongyang sur l'arrêt de son programme nucléaire. (Belga)