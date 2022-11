Explosion à Istanbul - La personne responsable de l'attentat d'Istanbul arrêtée

(Belga) Le ministre de l'Intérieur turc Souleyman Soylu a annoncé lundi l'arrestation de la personne responsable de l'attentat qui a fait au moins six morts dimanche à Istanbul et désigné le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK).

"La personne qui a déposé la bombe a été arrêtée. D'après nos conclusions, l'organisation terroriste PKK est responsable" de l'attentat, a affirmé M. Soylu dans une déclaration relayée par l'agence officielle Anadolu et les télévisions locales. Le PKK, considéré comme une organisation terroriste par Ankara mais aussi par ses alliés occidentaux dont les États-Unis et l'Union européenne, est au cœur d'un bras de fer entre la Suède et la Turquie, qui bloque depuis mai l'entrée de Stockholm dans l'Otan en l'accusant de mansuétude envers le PKK. Ankara a réclamé l'extradition de plusieurs membres du PKK dans un mémorandum d'accord signé en juin avec la Suède et la Finlande, autre pays nordique désireux de rejoindre l'Alliance atlantique. Le PKK, en lutte armée contre le gouvernement turc depuis le milieu des années 80, a été souvent rendu responsable par le passé d'attentats sanglants sur le sol turc. Il est également régulièrement visé par des opérations militaires turques contre ses bases dans le nord de l'Irak et de la Syrie. Le mois dernier, de nombreuses accusations relayées par l'opposition turque et démenties par les autorités ont évoqué l'emploi d'armes chimiques par l'armée turque contre des combattants du PKK qui ont publié une liste de 17 noms, accompagnés de photos de personnes présentées comme des "martyrs" tués par des gaz toxiques.