Explosion au Sri Lanka: la Ville de Bruxelles ouvre un registre de condoléances

(Belga) La Ville de Bruxelles a ouvert mardi un registre de condoléances pour les citoyens qui souhaiteraient témoigner leur solidarité au peuple sri-lankais et aux familles des victimes des attaques survenues durant le week-end pascal. Il est accessible dans l'Hôtel de Ville.

Ces attaques ont fait au moins 310 morts et 500 blessés, selon un nouveau bilan diffusé mardi. "Toutes nos pensées vont vers les personnes touchées par ces actes barbares", a déclaré le bourgmestre Philippe Close. Le registre se trouve dans le hall d'entrée de l'Hôtel de Ville et est accessible entre 8h30 et 17h30. (Belga)