Explosion dans une usine de plastique en Thaïlande: un pompier décédé, une épaisse fumée noire visible à des dizaines de kilomètres à la ronde

Une explosion s'est produite dans une usine de plastique située près de Bangkok tôt lundi matin, faisant au moins un mort et 27 blessés selon les autorités, alors que les sauveteurs continuaient en début d'après-midi d'évacuer les riverains par peur d'une nouvelle détonation.



La déflagration s'est produite vers 03H00 locales (20H00 GMT dimanche) dans les locaux d'une usine du groupe taïwanais Ming Dih Chemical Co, installée près de l'aéroport international de la capitale thaïlandaise.



À la mi-journée, un important panache de fumée noire continuait de s'élever du site, et était visible depuis le centre-ville de Bangkok, à environ 35 kilomètres de là.



"Nous avons 27 blessés, qui souffrent principalement de coupures, et un mort parmi les pompiers", a déclaré Somsak Kaewsena, le chef du district de Bang Pli où se trouve l'usine.



Jusqu'à présent, environ 500 résidents ont été évacués vers deux abris, a-t-il ajouté.



"Nous avons ordonné (aux riverains) de s'éloigner d'au moins 500 mètres du site car nous ne savons pas s'il reste quelque chose susceptible d'exploser", a déclaré à l'AFP le lieutenant général de police Ampon Buarubporn.



"Nous devons attendre que l'incendie soit maîtrisé" pour évaluer les dégâts, a-t-il ajouté.



Il a indiqué que la cause de l'explosion était encore inconnue.



À midi, certains résidents âgés en fauteuil roulant ont été évacués vers une école située à environ 9 kilomètres du lieu de l'explosion.



Les secouristes ont parcouru le quartier dans leurs fourgons d'urgence, demandant par haut-parleurs à des milliers de résidents de partir pour leur sécurité.