Explosions à Beyrouth - A Beyrouth, un palais dévasté par l'explosion accueille un concert en hommage aux victimes

Mêlant musique classique et chants libanais, un concert se tient dimanche soir dans les jardins d'un palais historique de Beyrouth dévasté par l'explosion au port, un hommage aux victimes du drame des Libanais aux "coeurs brisés".

Le concert, retransmis en direct par les chaînes locales et sur les réseaux sociaux, est le premier à se tenir dans la capitale libanaise depuis l'explosion du 4 août qui a fait plus de 190 morts et 6.500 blessés. "Pour pouvoir faire son deuil (...) il était important d'avoir ce moment de musique, de poèmes, de mots", explique à l'AFP le directeur artistique de l'événement, Jean-Louis Mainguy. Les organisateurs ont appelé les Beyrouthins à allumer une chandelle à leur fenêtre en signe de solidarité. Le concert se tient dans les jardins du Palais Sursock-Cochrane, joyau architectural du XIXe siècle, dans un des quartiers dévastés par la déflagration. Ce choix "est non seulement symbolique au niveau du patrimoine national mais aussi symbolique en raison des stigmates de l'explosion qu'il porte", a précisé M. Mainguy, évoquant un intérieur "largement dévasté". Le concert devait se tenir au port mais, après des incendies dans ce secteur, le lieu a été changé en raison de la pollution de l'air. Quelque 250 choristes venus de tout le Liban participent à la soirée, accompagnés par un orchestre d'une trentaine de musiciens, selon le collectif culturel #RecollectBeirut qui organise l'événement. Le concert a débuté par une reprise de l'ode à la capitale libanaise "Li Beirut", de Fairouz, dernière légende vivante de la chanson arabe. Au programme également, une "participation virtuelle" de plusieurs artistes libanais, notamment la chanteuse Tania Saleh. L'explosion a ravagé des quartiers historiques où sont nichés palais et bâtisses à l'architecture typiquement beyrouthine.