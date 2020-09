Explosions à Beyrouth - Aucun signe de vie sous les décombres de l'explosion à Beyrouth

(Belga) L'équipe de sauvetage chilienne qui a effectué des recherches au cours des derniers jours dans les décombres d'un quartier sinistré de Beyrouth a indiqué samedi n'avoir trouvé aucun signe de vie. Des battements de cœur avaient été détectés plus tôt dans la semaine, un mois après la gigantesque explosion au port.

"Techniquement, nous pouvons affirmer qu'il n'y a aucun signe de vie dans le bâtiment", a déclaré le directeur de l'équipe de secours chilienne "Topos", Francisco Lermanda. "Nous avons vérifié 95% du bâtiment, et la seule partie qui manque est le trottoir, qui est également plein de gravats", a-t-il expliqué. "Il pourrait y avoir un cadavre, mais nous ne l'avons pas trouvé." Deux ouvriers sont descendus par un tunnel, ce qui leur a permis de rejeter finalement les soupçons que quelqu'un était à l'intérieur. Selon les autorités locales, le bâtiment avait été abandonné avant même l'explosion. Une équipe spécialisé de secouristes chiliens dépêchée dans la capitale libanaise avait pourtant repéré jeudi, grâce à un chien renifleur et des scanners thermiques, des pulsations sous les décombres d'un bâtiment, donnant l'espoir de retrouver un survivant de l'explosion qui a détruit le 4 août des pans entiers de Beyrouth, faisant 191 morts et blessant plus de 6.500 personnes. (Belga)