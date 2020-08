Explosions à Beyrouth: de nouvelles images aériennes révèlent l'étendue des dégâts

Deux jours après les explosions qui ont dévasté une partie de la capitale du Liban, le paysage reste lunaire: les conteneurs ressemblent à des boîtes de conserve tordues, les voitures sont calcinées, le sol jonché de valises et de papiers provenant de bureaux soufflés par l'explosion. De nouvelles images aériennes révèlent l'ampleur des dégâts à Beyrouth.

La puissance de ces explosions présentées est telle qu'elles ont été enregistrées par les capteurs de l'institut américain de géophysique (USGS) comme un séisme de magnitude 3,3. Et leur souffle a été clairement ressenti jusque sur l'île de Chypre, à plus de 200 km de là.

Selon un dernier bilan provisoire de la Croix-Rouge, plus de 113 personnes ont été tuées et plus de 4.000 blessées. Jusqu'à 300.000 personnes sont sans domicile en raison des énormes dégâts. Il a estimé les dommages, qui ont touché selon lui plus de la moitié de la capitale, à plus de trois milliards de dollars. L'explosion a soufflé les vitres des habitations dans la plupart des quartiers de Beyrouth et de sa grande banlieue, et les artères de la ville restent jonchées de bris de verre.