Explosions à Beyrouth - Israël propose une aide au Liban

(Belga) Israël a proposé mardi soir une aide humanitaire au Liban, pays voisin avec lequel il est techniquement en état de guerre, après des explosions meurtrières à Beyrouth dont il a nié toute responsabilité.

"Israël s'est tourné vers le Liban par l'intermédiaire de contacts sécuritaires et politiques internationaux pour offrir une aide humanitaire et médicale au gouvernement libanais", ont annoncé dans un communiqué les ministères israéliens des Affaires étrangères et de la Défense. Deux puissantes explosions au port de Beyrouth ont fait plusieurs dizaines de morts et des centaines de blessés et des dégâts importants sur plusieurs kilomètres, semant la panique et provoquant un immense champignon de fumée dans le ciel de la capitale libanaise. Le directeur général de la Sûreté générale au Liban, Abbas Ibrahim, a déclaré que les explosions étaient peut-être dues à des "matières explosives confisquées depuis des années", mais il a ajouté que l'enquête en cours devrait déterminer "la nature exacte de l'incident". "Je ne vois pas de raison de douter des informations émanant de Beyrouth (...) il s'agit d'un accident qui semble avoir été causé par un incendie", a déclaré le chef de la diplomatie israélienne Gabi Ashkenazi mardi soir à la chaîne israélienne 12. "Israël n'a rien à voir avec cet incident", a aussi commenté auprès de l'AFP une source gouvernementale requérant l'anonymat. La tension entre les deux pays est montée d'un cran ces derniers jours, l'armée israélienne étant en état d'alerte à la frontière libanaise. La semaine dernière, après des mois de calme relatif, Israël a dit avoir déjoué une attaque "terroriste" et ouvert le feu sur des hommes armés ayant franchi la "Ligne bleue" séparant le Liban et Israël, avant qu'ils ne repartent côté libanais. Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a attribué l'infiltration au Hezbollah, un mouvement armé pro-iranien très influent au Liban et que l'Etat hébreu considère comme son ennemi. Accusé de "jouer avec le feu", le Hezbollah a démenti toute implication. (Belga)