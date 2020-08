Explosions à Beyrouth - Le bâtiment de l'ambassade belge endommagé

(Belga) Le bâtiment de l'ambassade belge à Beyrouth, la capitale du Liban touchée par deux explosions dans la zone portuaire, a été endommagé, indique dans un tweet mardi soir le ministre des Affaires étrangères Philippe Goffin. "Deux collègues et deux membres de leur famille ont été légèrement blessés par des éclats de verre."

"Les dégâts causés par les explosions à #Beyrouth sont énormes. Le bâtiment de notre ambassade a été endommagé. Deux collègues et deux membres de leur famille ont été légèrement blessés par des éclats de verre. Nous sommes prêts à fournir une assistance aux Belges sur place", a écrit Philippe Goffin sur le réseau social. "J'ai pris contact avec l'Ambassade du Liban à Bruxelles pour témoigner de la solidarité de la Belgique et pour proposer notre aide pour surmonter les effets de cette terrible explosion à #Beyrouth", poursuit-il. "Toutes mes pensées vont aux victimes des terribles explosions." Les puissantes explosions qui ont secoué mardi le port de Beyrouth ont fait 50 morts et 2.750 blessés, selon le dernier bilan fourni à l'AFP par un responsable du ministère de la Santé. (Belga)