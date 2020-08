Explosions à Beyrouth - Des habitants témoignent: "Il y avait des gens partout à terre dans la rue avec du sang"

"Une catastrophe", voici comment certains témoins contactés nous décrivent les explosions d’hier soir. Gina les a vues de près, elle est encore aujourd’hui traumatisée par cet événement: "On n’entendait plus rien. Y avait des cris partout. Tout le monde criait, tout le monde disait qu’on ne veut pas mourir maintenant, on ne veut pas mourir ici."

Pour Gina, les images sont marquantes et difficiles à oublier. "J’ai vu certains couverts de sang, le t-shirt autour de leur crâne pour panser leurs blessures, les voitures avec leurs airbags gonflés."

Cyril nous partage aussi ce qu’il a vécu. Certains de ses proches sont encore portés disparus à l’heure actuelle. "On a vu des pierres, on a vu des bâtiments démolis. Il y avait les vitres qui étaient en train de craquer. Il y avait des gens partout à terre dans la rue avec du sang. Tout le monde criait, tout le monde courrait. C’était vraiment un désastre hier."

Aider comme on peut

Et pour aider, Cyril s’est porté volontaire pour chercher dans les immeubles les personnes encore disparues. "Moi je suis conseiller juridique, mais maintenant dans cette catastrophe, on est tous en train de voir ce qu’on peut faire pour aider tout le monde. Et surtout pour voir comment on peut être actif."

Une aide, c’est aussi ce que Charbelle a apporté ce matin en se rendant à l’hôpital pour donner son sang. "On vient pour aider d’une autre manière si possible. C’est catastrophique, je n’arrive pas vraiment à trouver les mots qui décrivent l’état de la ville, les gens, le traumatisme qu’on a dû vivre ces dernières heures."

Tous tentent de se mobiliser pour venir en aide aux personnes en détresse.