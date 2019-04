Explosions au Sri Lanka - Le bilan s'alourdit à 137 morts, dont neuf étrangers

(Belga) Au moins 137 personnes, dont neuf étrangers, ont péri dans la série d'explosions qui ont frappé dimanche trois églises et trois hôtels du Sri Lanka, a annoncé une source policière à l'AFP.

Les autorités ont à ce stade recensé 45 morts, dont neuf étrangers dans la capitale Colombo, 67 à Negombo, une localité plus au nord, et 25 à Batticaloa, dans l'est du pays. Le Premier ministre sri-lankais Ranil Wickremesinghe a fustigé dimanche des "attaques lâches". "Je condamne fortement les attaques lâches sur notre peuple aujourd'hui. J'appelle tous les Sri-Lankais à rester unis et fort en ces temps tragique", a-t-il écrit sur son compte Twitter officiel, ajoutant que le gouvernement prenait des "mesures immédiates pour contenir la situation". (Belga)