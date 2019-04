Explosions au Sri Lanka: le ministère des affaires étrangères appelle les citoyens belges à se manifester

Le ministre des Affaires étrangères et de la Défense Didier Reynders a fermement condamné les explosions simultanées qui ont frappé dimanche des églises et des hôtels au Sri Lanka. "Très attristé et choqué par les attaques terroristes contre des églises et des hôtels ce jour de #Pâques au #SriLanka. Je condamne fermement ces actes de haine. Mes pensées vont aux familles des victimes et à leurs proches. Nous sommes solidaires", a ainsi tweeté le vice-premier dimanche matin.



"Les Affaires étrangères contactent les Belges qui vivent et voyagent au #SriLanka pour savoir s'ils sont en sécurité et s'ils ont besoin d'aide. Nous sommes également en contact avec les autorités locales pour obtenir des informations sur les victimes et les blessés étrangers", a-t-il ajouté.

De son côté, le ministre de l'Emploi, de l'Economie et des Consommateurs s'est dit "choqué" par les attentats au Sri Lanka. "Toutes mes condoléances aux victimes et à leurs proches", a-t-il réagi sur le réseau social Twitter avant de souhaiter à tout le monde "de joyeuses fêtes de Pâques".

Contacté par l'agence Belga, le tour opérateur Tui indique que 29 de ses clients se trouvent actuellement sur l'île mais aucun d'entre eux ne réside dans les hôtels touchés par ces attaques, à savoir le Cinnamon Grand Hotel, le Shangri La hôtel et le Kingsbury hôtel).

Six explosions simultanées, survenues peu avant 09h00 dimanche (heure locale), ont touché trois églises au moment de la célébration pascale ainsi que trois hôtels de luxe fréquentés par des touristes étrangers. Le bilan provisoire, déjà très lourd, s'élève à au moins 156 morts. Celui-ci pourrait toutefois encore s'aggraver car on dénombre des dizaines de blessés dans cette vague d'attaques d'une violence rare, selon des sources hospitalières.