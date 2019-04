Explosions au Sri Lanka - "Plusieurs" Américains tués dans les attentats du Sri Lanka, confirme Mike Pompeo

(Belga) La diplomatie américaine a confirmé dimanche que plusieurs ressortissants des États-Unis avaient été tués dans les attentats au Sri Lanka, sans préciser leur nombre.

"Nous pouvons confirmer que plusieurs citoyens américains figurent parmi les tués", a déclaré Mike Pompeo, secrétaire d'État, dans un communiqué. Des dizaines d'étrangers figurent parmi les 207 morts qui étaient recensés par les autorités sri-lankaises au moment de ce communiqué. Des sources médicales avaient auparavant indiqué que des ressortissants britanniques et américains avaient été tués. "Les États-Unis condamnent dans les termes les plus fermes les attentats terroristes au Sri Lanka en ce matin de Pâques", a déclaré le chef de la diplomatie. Ces attentats "démontrent à nouveau la nature brutale de terroristes radicaux dont le seul but est de menacer la paix et la sécurité", a-t-il ajouté. La porte-parole de la Maison Blanche a dans un communiqué similaire assuré le soutien des États-Unis au gouvernement sri-lankais dans la poursuite des "auteurs de ces actes abjects et insensés". (Belga)