Explosions au Sri Lanka - Un adepte de l'organisateur des attentats du Sri Lanka projetait une attaque en Inde

(Belga) Un disciple de l'islamiste Zahran Hashim, l'organisateur présumé des attaques qui ont fait 253 morts au Sri Lanka le 21 avril, avait l'intention de commettre un attentat au Kerala dans le sud de l'Inde, ont affirmé les forces de l'ordre indiennes, qui l'ont arrêté lundi.

Cet homme, identifié comme Riyas A, 29 ans, a été arrêté lundi par l'Agence nationale d'enquête (NIA) indienne, qui est en charge des dossiers de terrorisme. Il va être présenté à un juge mardi, selon la même source. Lors de son interrogatoire, il a, selon un communiqué de la NIA, "révélé qu'il suivait les discours et les vidéos de Zahran Hashim du Sri Lanka depuis plus d'un an". "Il a reconnu qu'il avait l'intention de commettre un attentat suicide au Kerala", un Etat du sud de l'Inde, selon la même source. Zahran Hashim, un prêcheur islamiste radical, est considéré par Colombo comme l'organisateur des attaques suicides contre des églises et des hôtels de luxe qui ont fait 253 morts le dimanche de Pâques au Sri Lanka, et ont été revendiquées par l'organisation djihadiste État islamique (EI). Selon les autorités, il s'est fait exploser dans l'un des hôtels. Des sources militaires ont affirmé qu'il s'était rendu dans l'Etat indien du Tamil Nadu, voisin du Kerala, et qu'il y avait été en contact avec des islamistes. La NIA a indiqué avoir arrêté Riyas A dans le cadre d'une enquête ouverte en 2016 contre un Indien recherché pour avoir rejoint l'EI à l'étranger. L'homme arrêté lundi est entré en contact avec ce suspect et a suivi ses messages audio, dont l'un "incitait à commettre des attaques terroristes en Inde", selon la NIA. (Belga)