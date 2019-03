Explosions dans un stade en Afghanistan: au moins trois morts et 30 blessés

(Belga) Au moins trois personnes sont mortes et trente ont été blessées samedi lors d'une double explosion dans un stade du sud de l'Afghanistan, a-t-on appris auprès de responsables.

L'attentat s'est produit à Lashkar Gah, la capitale de la très instable province du Helmand (sud), dont de larges pans sont contrôlés par les talibans. Le "Jour des fermiers" y était célébré dans le cadre du Nouvel an perse, a déclaré à l'AFP Omar Zhwak, le porte-parole du gouverneur provincial. D'après un témoin, des agriculteurs avaient commencé à exposer leurs produits dans le principal stade de la ville quand les explosions ont retenti. "D'abord, une première explosion est survenue à l'intérieur d'une tente dans le stade. Le gens ont commencé a courir vers les grilles quand une deuxième explosion a touché la foule", a-t-il déclaré à l'AFP. Parmi les blessés se trouvent plusieurs cadres du gouvernement provincial. Le gouvernement provincial, dans un communiqué, a fait état de trois morts et 30 blessés. "Je vais bien", a déclaré à l'AFP le gouverneur Mohammad Yasin, qui était également présent. "Mais trois personnes ont été tuées et 31 blessées", a-t-il poursuivi, tout en imputant la responsabilité de l'attentat aux talibans. L'attaque n'a pas été revendiquée. Jeudi, des multiples explosions avaient tué six personnes et en avaient blessé une vingtaine lors du Nouvel an perse dans un quartier chiite de Kaboul. Le groupe État islamique avait revendiqué cet attentat. (Belga)