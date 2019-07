F1: au GP de Grande-Bretagne, stop ou encore pour Mercedes ?

Exception ou tournant du championnat ? Le dernier Grand Prix de Formule 1 en Autriche fin juin a vu Mercedes perdre sa première course de la saison, mais les Flèches d'argent ont l'occasion de reprendre la main au GP de Grande-Bretagne, dimanche à Silverstone.

Huit succès lors des huit premières courses, six doublés et six pole positions: les statistiques témoignent de l'hégémonie de l'écurie allemande en 2019.

Mais à Spielberg, théâtre de la 9e manche, la machine s'est grippée, entre une pénalité sur la grille de départ et un aileron avant cassé en course pour Lewis Hamilton, des qualifications décevantes pour Valtteri Bottas et surtout des problèmes de surchauffe qui ont contraint les deux pilotes à économiser leurs monoplaces pendant la course.

Les jeunes loups Charles Leclerc (Ferrari), auteur de la pole, et Max Verstappen (Red Bull) se sont trouvés libres de se battre pour la victoire, revenue au Néerlandais au terme d'un duel musclé. Hamilton a dû se contenter d'une 5e place et son équipier finlandais d'une 3e.

Ce week-end, l'équation ne devrait pas donner le même résultat.

- Wolff optimiste -

"Heureusement, l'été anglais est connu pour ses températures modérées, donc le refroidissement ne devrait pas être un gros problème pour nous", estime le patron de Mercedes, Toto Wolff.

Ses équipes bénéficient donc d'un délai pour trouver une solution avant de retrouver les grosses chaleurs en Allemagne (le 28 juillet) et en Hongrie (le 4 août).

"Nous avons réalisé certaines de nos meilleures performances cette année sur des pistes offrant une grande variété de vitesses de passage en courbe. Donc, sur le papier, nous devrions être en relativement bonne forme", poursuit-il.

En effet, les Flèches d'argent ont écrasé la concurrence en Espagne mi-mai et en France fin juin, engrangeant deux pole positions et deux doublés sur des tracés comparables.

Qui plus est, Silverstone réussit particulièrement à Hamilton, qui y compte huit podiums en douze départs. Mieux que tous les autres pilotes sur la grille.

Un succès dimanche permettrait à l'enfant du pays de battre le record de victoires au GP de Grande-Bretagne qu'il partage actuellement avec l'Écossais Jim Clark et le Français Alain Prost, avec cinq trophées chacun.

"C'est une piste sur laquelle nous avons été forts par le passé, donc, j'espère que nous pourrons retrouver ça ce week-end", ajoute le quintuple champion du monde, qui s'attend tout de même à voir Ferrari et Red Bull continuer de "se rapprocher".

- Binotto pessimiste -

Toujours en chasse pour recoller au niveau de performance de sa rivale allemande, mais avec des résultats jusque-là mitigés, la Scuderia apporte "quelques petites modifications aérodynamiques supplémentaires", annonce le "boss" Mattia Binotto.

"Nous avons désormais une idée claire de ce qui ne va pas et de ce qu'il faut changer", confirme son pilote Sebastian Vettel.

Après l'Espagne (Vettel 4e, Leclerc 5e) et la France (Leclerc 3e, Vettel 5e), "nous ne nous attendons pas à ce que Silverstone convienne particulièrement à notre voiture", reconnaît malgré tout Binotto. "Mais nous avons vu que l'équilibre des forces peut changer à chaque course, parfois sans préavis."

"C'est plus une piste pour Mercedes que pour Ferrari, abonde Leclerc. Mais même si ce sera difficile, nous allons tout tenter pour en faire une piste Ferrari."

Leader chez les pilotes, Hamilton compte 31 points d'avance sur Bottas, 2e, 71 sur Verstappen, 3e, 74 sur Vettel, 4e, et 92 sur Leclerc, 5e. Chez les constructeurs, les Flèches d'argent ont 135 longueurs d'avance sur la Scuderia, 2e, et 194 sur Red Bull, 3e.

Élément d'incertitude, la piste a été resurfacée pour la deuxième fois en deux ans. Quel effet ce nouvel asphalte aura-t-il sur les pneus? L'avantage reviendra aux équipes qui le comprendront le plus vite pour adapter leurs réglages et leur stratégie.