F1: chamboule-tout ou statu quo sur le marché des transferts ?

Avec la majorité des pilotes en fin de contrat après 2020, la saison de Formule 1 qui démarre promet d'être aussi animée en piste qu'en coulisses. Mais les rumeurs de transferts déboucheront-elles sur autant de changements sur la grille en 2021 ?

Les spéculations ont démarré fin 2019 concernant le sextuple champion du monde Lewis Hamilton.

Restera chez Mercedes ? Ira-t-il chez Ferrari en remplacement de l'Allemand Sebastian Vettel ? Le Britannique ne dévie pas de sa ligne: il n'a pas encore commencé à négocier mais l'écurie allemande est sa "famille" et leurs "objectifs sont alignés".

Mercedes doit encore confirmer son engagement en F1 comme constructeur, et pas seulement comme motoriste, l'an prochain, mais l'écurie a d'ores et déjà donné des signes dans ce sens. Cela devrait se faire officiellement après la finalisation des accords commerciaux régissant le championnat, actuellement renégociés par les écuries et le promoteur Formula 1, répond le patron Toto Wolff.

Du côté de Ferrari, le team principal Mattia Binotto répète discuter avec Vettel, qui est "la priorité" de la Scuderia et "vice-versa".

Si l'Allemand venait toutefois à quitter Maranello, l'Australien d'origine italienne Daniel Ricciardo (Renault) ou encore l'Espagnol Carlos Sainz Jr (McLaren) font figure de candidats à son remplacement.

Au-delà de ces transferts pas des plus probables, il ne devrait pas y avoir de grand chambardement parmi les "top pilotes". Ferrari et Red Bull ont éteint une grande partie du suspense pendant l'hiver en prolongeant le Monégasque Charles Leclerc jusqu'à fin 2024 et le Néerlandais Max Verstappen jusqu'à fin 2023.

- Baquets musicaux -

Derrière eux, une partie endiablée de baquets musicaux pourrait par contre se jouer.

"Dans les premiers mois de l'année, vous allez voir beaucoup de pilotes essayer de faire bonne impression et cela donnera une bonne compétition, peut-être même des jeux psychologiques", pronostique d'ailleurs Ricciardo.

Seuls quatre sont en effet assurés de conserver leur volant l'an prochain. Chez Renault, le Français Esteban Ocon est engagé jusqu'à fin 2021, avec une option pour 2022. Chez Williams, le Britannique George Russell a signé jusqu'à fin 2021. Chez Racing Point, qui deviendra Aston Martin, le Mexicain Sergio Pérez a prolongé jusqu'à fin 2022 et le Canadien Lance Stroll est le fils du propriétaire.

Le deuxième volant Red Bull, actuellement propriété du Thaïlandais Alexander Albon, est encore une fois très convoité. Les pilotes de l'écurie soeur AlphaTauri Pierre Gasly et Daniil Kvyat aimeraient certainement le récupérer.

Par ailleurs, on voit mal McLaren se séparer du prometteur Britannique Lando Norris, issu de sa filière de jeunes.

Quant au Finlandais Kimi Räikkönen, qui aura 41 ans le 17 octobre, prendra-t-il sa retraite ou rempilera-t-il ? Indice ou pas, interrogé lors des essais hivernaux sur le changement de règlement qui se profile en 2021, le pilote Alfa Romeo a répondu amusé: "je n'ai pas de contrat pour l'année prochaine, donc je n'ai pas vraiment à m'en soucier !"

Ils sont enfin plusieurs à attendre aux portes de la F1, à commencer par les Allemands Nico Hülkenberg, sans volant cette saison après son remplacement par Ocon chez Renault, et Mick Schumacher. Élève de la Ferrari Driver Academy, le fils de Michael, entame sa deuxième saison en Formule 2, l'antichambre de l'élite.