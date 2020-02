F1: "Faire un podium", l'objectif d'Ocon chez Renault en 2020

Le Français Esteban Ocon, de retour en F1 avec Renault après un hiatus d'un an, voudrait désormais "faire un podium", a-t-il confié lors du lancement par le constructeur français de sa saison 2020 à Paris, mercredi.

Q: On vous avez laissé en décembre faisant vos premiers tours de roues avec la Renault de 2019 lors des essais de fin de saison à Abou Dhabi. Que s'est-il passé depuis ?

R: "Beaucoup de choses se sont passées cet hiver ! On a eu une bonne préparation avec l'équipe, j'ai fait du simulateur, j'ai été voir toutes les personnes dans chaque département, voir l'énergie en ce moment et il y a une super ambiance, tout le monde est très content de mon arrivée, tout le monde m'a vraiment soutenu, tout le monde a le sourire. Maintenant, c'est l'heure de +performer+ en piste et j'ai hâte. (...) Je me sens prêt. J'ai eu une des meilleures préparations de toutes mes précédentes années en F1, donc je me sens bien."

Q: Vous êtes vous fixé des objectifs depuis ces premiers essais ?

R: "C'est un peu tôt. Niveau objectif d'équipe, on va essayer de se battre pour la quatrième place, se rapprocher du top 3, essayer de créer une dynamique où on progresse sans arrêt et où on aura une base solide pour 2021 (année de changement du règlement technique, sportif et commercial du Championnat du monde, ndlr). Côté personnel, c'est un podium que je voudrais faire. Il faut encore que j'en +score+ un. On va essayer de faire au mieux."

Q: Vous êtes le huitième pilote français chez Renault en F1. C'est une source de motivation ou de pression ?

R: "C'est une +stat+, mais une bonne +stat+. Je suis content de représenter la France avec une équipe française en plus. Grand Prix de France (le 28 juin au Castellet, ndlr), écurie française, pilote français, ça va être top ! J'ai vraiment hâte d'y être. C'est sûr que c'est quelque chose de spécial, mais pour moi, Renault représente vraiment la course et faire partie de ses deux pilotes, c'est sûr que ça a un goût spécial."

Q: Alain Prost, quadruple champion du monde de F1, est le directeur non exécutif de Renault en F1. Quels sont vos rapports ?

R: "J'ai beaucoup de chance de travailler avec Alain. Il m'aide vraiment dans le quotidien. On s'appelle très, très souvent pour discuter de ce qui se passe dans l'équipe, de comment on pourrait faire les choses mieux. Il va continuer à me coacher, à m'aider toute l'année. Je l'ai peut-être plus au téléphone que ma famille ! J'ai une grande chance de l'avoir à mes côtés et je le vois comme un mentor."

Q: Avez-vous appris à connaître votre nouvel équipier Daniel Ricciardo ?

R: "Tout se passe bien ensemble. La première fois que je l'ai rencontré, j'ai entendu: +hey+, je me suis retourné et j'ai pris une bouteille d'eau dans la tronche (rires). C'est un gars sympa, il fait le clown, il est drôle. Il y a une bonne entente dans l'équipe. (...) J'ai une grande chance de l'avoir pour me comparer à lui, car c'est un des meilleurs. Je vais essayer de me caler sur lui pendant les essais (hivernaux à Barcelone du 19 au 28 février, ndlr), d'apprendre de ce qu'il fait et d'arriver prêt en Australie (théâtre du premier Grand Prix de la saison le 15 mars, ndlr)."

Propos recueillis lors d'un point presse.