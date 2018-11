F1: Hamilton, Vettel, Verstappen, Leclerc, Gasly... à quoi s'attendre en 2019?

Hamilton contre Vettel saison 3, Verstappen en troisième homme, première année de mariage pour Red Bull et Honda, Charles Leclerc et Pierre Gasly promus... Que peut réserver la saison 2019 de Formule 1?

. Hamilton pour un sixième titre

Champion du monde à quatre reprises dans les cinq dernières années, Lewis Hamilton est favori pour une sixième couronne le rapprochant encore du record de Michael Schumacher (7). Mercedes n'a cédé aucun titre pilotes et constructeurs depuis l'introduction des moteurs V6 turbo hybrides en 2014 et le Britannique attend de nouveau "un effet papillon l'an prochain". Sa constance et celle de son écurie ont encore fait la différence en 2018 face à Ferrari et Sebastian Vettel, qui ont multiplié les erreurs. Le patron de la Scuderia Maurizio Arrivabene peut bien assurer que son pilote "sera champion" en rouge, il leur faudra pour cela être enfin irréprochables. Vettel devra aussi s'accommoder de l'arrivée du jeune loup Charles Leclerc, 21 ans, en lieu et place de son fidèle acolyte Kimi Räikkönen. Le Monégasque a signé le meilleur temps des essais pneumatiques d'Abou Dhabi, qui se sont tenus mardi et mercredi, devant l'Allemand. Or le quadruple champion du monde 2010-2013 n'a pas brillé récemment pour sa résistance à la pression... Hamilton, lui, ne devrait guère être menacé par Valtteri Bottas, même si le Finlandais, privé de victoire cette saison, doit impérativement muscler son jeu pour satisfaire aux exigences de Mercedes.

. Mariage heureux pour Red Bull et Honda?

Avec onze podiums en 2018 (sur 22 en tout) et sept rien qu'en deuxième partie de saison, Max Verstappen semble avoir passé un cap dans sa remarquable jeune carrière. Annoncé unanimement comme un champion du monde en puissance, le protégé de Red Bull aborde toutefois 2019 avec une incertitude: quel sera le niveau de performance du moteur Honda qui équipe désormais sa monoplace? Le pilote de 21 ans se dit "très excité" au vu des progrès réalisés par le motoriste japonais auprès de Toro Rosso cette année mais la fiabilité reste la grande inconnue. Des débuts mitigés pourraient vite agacer le Néerlandais au sang chaud... Pour être un jour titré, celui-ci doit apprendre à maîtriser ses nerfs, ont d'ailleurs recommandé plusieurs observateurs après son accrochage avec Esteban Ocon au Brésil. Aux côtés de Verstappen figurera en 2019 un nouveau coéquipier, Pierre Gasly. Alors que la France n'a plus gagné en F1 depuis Olivier Panis à Monaco en 1996, ses débuts au sein de la troisième écurie du plateau, très performante fin 2018, seront particulièrement suivis.

. Une grille chamboulée

2019 proposera une grille de départ en grande partie renouvelée. En effet, seules Mercedes et Haas conservent la même paire de pilotes. On attend de voir si l'arrivée de Daniel Ricciardo chez Renault permettra au constructeur français de se détacher des premières équipes clientes du milieu de tableau, Haas et Force India. Le retour chez Sauber de Räikkönen laisse également espérer de nouveaux progrès pour l'écurie dirigée par le Français Fred Vasseur. On suivra aussi le retour dans la catégorie reine de Robert Kubica, titularisé par Williams huit ans après son grave accident en rallye. Les premiers pas de Lance Stroll chez Force India, rachetée pendant l'été par son père, devraient eux être scrutés sans bienveillance. A noter enfin l'arrivée de quatre "rookies": les Britanniques George Russell (Williams) et Lando Norris (McLaren), l'Italien Antonio Giovinazzi (Sauber) et le Thaïlandais Alexander Albon (Toro Rosso).

. Des dépassements, enfin?

C'est un serpent de mer: régulièrement, les instances dirigeantes de la F1 modifient les caractéristiques des monoplaces afin de favoriser les déplacements et rarement ces changements répondent aux attentes. Les voitures de 2019 bénéficieront ainsi d'une aérodynamique simplifiée afin de leur permettre de se suivre et donc de s'attaquer plus facilement. Mais dans le paddock, la prudence reste de mise quant aux effets de cette mesure. Ces modifications annoncées tardivement pourraient par contre bouleverser l'équilibre des forces, selon la capacité qu'auront eu les équipes à s'y adapter.