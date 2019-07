F1: la FIA rejette le recours de Ferrari après l'incident du GP du Canada

La Fédération internationale de l'automobile (FIA) a rejeté le recours de Ferrari contre la pénalité infligée à son pilote Sebastian Vettel lors du GP du Canada le 9 juin, a-t-elle annoncé vendredi.

Les commissaires de course ont estimé qu'il n'y avait pas de nouveaux éléments dans les éléments présentés le jour-même par la Scuderia et qui pourraient motiver une annulation de leur décision.

"Nous sommes très mécontents et déçus pour Ferrari, les fans et le sport", a déclaré Mattia Binotto, le responsable de l'écurie italienne, ajoutant qu'il n'avait pas "d'autre commentaire à faire".

Ferrari avait invoqué un "droit de révision" concernant la pénalité qui avait fait perdre la course à Sebastian Vettel au profit de Lewis Hamilton (Mercedes).

Au 48e tour du GP du Canada, Vettel est sorti de piste. Revenu sur la trajectoire après un passage dans l'herbe, le pilote Ferrari a tassé Lewis Hamilton (Mercedes), qui le suivait, contre un muret.

Les commissaires de course ont estimé que l'Allemand avait "rejoint la piste de manière dangereuse et forcé (Hamilton) à en sortir" et lui ont imposé la pénalité réglementaire de 5 secondes, ce qui lui a coûté la victoire au profit du pilote britannique de Mercedes.

Les Mercedes ont remporté les 7 Grand Prix courus depuis le début de la saison. La 8e épreuve se dispute dimanche sur le circuit du Castellet dans le sud-est de la France.