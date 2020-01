F1: le Néerlandais Max Verstappen prolonge avec Red Bull jusqu'en 2023 (officiel)

Le Néerlandais Max Verstappen, plus jeune vainqueur d'un Grand Prix de Formule 1, continuera de courir pour Red Bull jusqu'à la fin de la saison 2023, ont annoncé le pilote de 22 ans et l'écurie mardi.

"L'arrivée de Honda (comme motoriste de Red Bull en 2019, ndlr) et les progrès que nous avons réalisés au cours des douze derniers mois me donnent encore plus de motivation et la conviction que nous pouvons gagner ensemble", explique Verstappen dans un communiqué. "Je veux gagner avec Red Bull et notre objectif est bien sûr de nous battre ensemble pour un titre mondial", clame-t-il.

"Max a démontré quel atout il est pour l'équipe, il croit sincèrement au partenariat que nous avons noué avec notre motoriste Honda et nous sommes ravis de prolonger notre relation avec lui", commente Christian Horner, le team principal de Red Bull. "Avec le défi posé par les changements de réglementation à l'horizon 2021, la continuité dans autant de domaines que possible est essentielle", ajoute-t-il.

Car cette prolongation implique l'un des pilotes et l'un des baquets les plus convoités en F1, elle pourrait verrouiller un marché des transferts jusque-là considéré comme très ouvert pour 2021.

En effet seuls quatre autres pilotes sont engagés passé fin 2020 (Charles Leclerc avec Ferrari jusqu'à fin 2024, Sergio Pérez avec Racing Point jusqu'à fin 2022, Esteban Ocon avec Renault et George Russell avec Williams jusqu'à fin 2021).

Les deux dossiers les plus brûlants concernent l'avenir chez Ferrari de l'Allemand Sebastian Vettel et chez Mercedes du Britannique Lewis Hamilton, qui vise en 2020 un 7e titre mondial lui permettant d'égaler le record de l'Allemand Michael Schumacher.

L'annonce de Red Bull et Verstappen laisse également penser que la collaboration entre l'écurie et Honda pourrait se prolonger au-delà de l'échéance actuelle de 2021.

Arrivé en F1 en 2015 chez Toro Rosso, la petite soeur de Red Bull, Verstappen a été promu courant 2016, remportant son premier GP avec Red Bull en Espagne pour devenir le plus jeune vainqueur de l'histoire à 18 ans 7 mois et 15 jours, entre autres records de précocité.

Il est également le plus jeune à avoir pris le départ d'un GP, à avoir marqué des points et à être monté sur un podium.

En 102 courses, le grand espoir - avec Leclerc - de la F1 totalise 31 podiums dont huit victoires et deux pole positions.

Le fils de l'ancien pilote Jos Verstappen a signé en 2019 son meilleur classement au championnat du monde, avec une troisième place.