F1: le titre, "c'est un rêve" pour Leclerc

Le titre mondial, "je ne peux pas dire que je n'y pense pas. C'est un rêve", a admis le Monégasque Charles Leclerc qui, à 21 ans, va disputer sa deuxième saison seulement en F1, au volant d'une Ferrari.

"Est-ce que c'est faisable ? On verra après les premières courses, mais c'est sûr que je ferai mon possible pour mettre ma voiture le plus loin devant", a-t-il poursuivi jeudi à Melbourne (Australie), à la veille de la première séance d'essais libres de la saison 2019.

"Je ne pense pas à l'émotion et aux attentes, a-t-il poursuivi. Je me concentre sur mon travail. Je suis juste très excité de reprendre la piste."

Le jeune homme, promu chez Ferrari après une saison seulement chez Sauber l'an dernier terminée à la 13e place du Championnat avec 39 points, apprécie particulièrement "de disposer d'une voiture capable de gagner. C'est ce que tous les pilotes veulent !"

Il salue l'équilibre et la maniabilité de sa nouvelle monoplace mais assure ne pas savoir encore où la situer par rapport à la concurrence, même si Ferrari a dominé les essais hivernaux.

"On verra en qualifications samedi, ajoute-t-il. Je ne sais pas à quel point les autres en ont gardé sous le pied et combien nous en avons gardé sous le pied par rapport à eux."

Le premier Grand Prix de 2019 démarrera dimanche à 16h10 heure de Melbourne (06h10 françaises/05h10 GMT).