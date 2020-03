F1: les Français rêvent de podium en 2020

Que ce soit le vétéran Romain Grosjean (Haas) ou les jeunes Pierre Gasly (AlphaTauri) et Esteban Ocon (Renault), les trois pilotes de Formule 1 français rêvent d'un podium en 2020, après des revers de fortune l'an dernier, mais risquent d'être déçus.

. Ocon retrouve un volant avec Renault

De retour comme titulaire chez Renault après une année comme pilote de réserve chez Mercedes, sextuple championne en titre pilotes et constructeurs, Esteban Ocon savoure. "Ca n'est pas que ça m'a ouvert les yeux mais, quand on roule, on oublie un peu de temps en temps la chance qu'on a d'être dans ces voitures, dans cette position, de faire partie d'une grande équipe", confiait-il à l'AFP pendant les essais d'avant-saison.

Le jeune homme de 23 ans assure être "très intégré", "bien avec la voiture" et "physiquement au top". Et s'il veut "faire bien tout de suite" avec l'équipe française, le Normand ajoute ne subir aucune pression car il est un des rares pilotes à disposer d'un contrat la saison prochaine, avec une option pour 2022. "C'est quand même un grand luxe d'avoir de la stabilité, je sais ce que je dois faire et où est mon combat", constate-t-il.

Lors du lancement de la saison de Renault, avant les essais, il se laissait même aller à espérer "faire un podium", en tempérant: "il faut encore que j'en score un. On va essayer de faire au mieux."

. Gasly veut briller chez AlphaTauri

Après s'être fait sortir sans ménagement de chez Red Bull à la mi-saison dernière, Pierre Gasly, 24 ans, veut rester sur la lancée de sa deuxième place au Grand Prix du Brésil sur une Toro Rosso, l'écurie soeur de la marque de boissons énergisantes, rebaptisée AlphaTauri. "J'ai envie de mieux faire que l'année dernière, d'être un pilote plus complet et de continuer sur la dynamique que l'on avait à la fin de l'année", souligne le Rouennais, qui dispute sa troisième saison complète en F1.

"C'est sûr que je voudrais me bagarrer dans les points tous les week-ends et, si cela ne dépendait que de moi, pour la victoire. Mais objectivement, en F1, cela ne fonctionne pas comme ça et c'est principalement lié à la performance de la voiture. Cela va dépendre surtout d'où on se situe dans le paquet et on ne le saura pas avant d'arriver à Melbourne", où se court dimanche le premier GP de l'année.

Il pourra aussi compter sur ses bonnes relations avec Honda, qui motorise Red Bull et AlphaTauri. "J'ai toujours eu énormément de soutien de leur part", assure Gasly, qui a couru au Japon en Super Formula (NDLR: anciennement dénommée Formula Nippon, il s'agit d'un championnat de courses en monoplaces) en 2017. "A terme, l'objectif, c'est de retourner dans la voiture la plus rapide chez Red Bull pour me bagarrer devant", rappelle-t-il, alors que le marché des transferts est très ouvert pour 2021.

. La dernière saison pour Grosjean ?

La saison 2019 de Romain Grosjean chez Haas a été catastrophique, avec une voiture qui ne fonctionnait pas. Le Franco-Suisse a toutefois sauvé son baquet, grâce notamment à ses retours techniques, pour une année supplémentaire qui sera déterminante pour la suite de sa carrière.

"La voiture est meilleure cette année", assurait-il après les essais d'avant-saison, mais un podium semble difficile à atteindre. Grosjean, qui entame à 33 ans sa dixième saison en F1 avec dix podiums à son palmarès, risque donc de raccrocher sans avoir remporté de Grand Prix.

"J'aurais pu en gagner au moins deux mais les étoiles ne se sont pas alignées. On appelle la F1 un sport, mais en est-ce un ? Je ne suis pas sûr. C'est un show, mais un sport doit être équitable et la F1 ne l'est pas. C'est un peu comme de demander à Roger Federer de jouer à Roland-Garros avec une raquette de ping-pong", déplore-t-il quelque peu dépité.

"Je verrai après la mi-saison si j'ai toujours la passion de courir, si je suis prêt à continuer de voyager et d'être loin de ma famille", souligne-t-il. Un bon résultat pourrait relancer la machine mais si le bilan est aussi mauvais qu'en 2019...