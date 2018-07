Face à la polémique, Scarlett Johansson renonce à jouer un transsexuel

Scarlett Johansson a renoncé à jouer un transsexuel dans le film "Rub and Tug" après que le choix de l'actrice pour incarner le rôle a créé la polémique, a-t-elle révélé dans un entretien largement relayé vendredi par les médias américains.

L'actrice de 33 ans avait été choisie pour incarner le personnage principal de ce film qui retracera la vie de Dante "Tex" Gill, propriétaire d'un salon de massage et proxénète, devenu l'une des grandes figures de la criminalité américaine dans les années 1970 et 1980. Né Lois Jean Gill, il s’identifiait en tant qu'homme.

"Compte tenu des récentes questions éthiques soulevées après que j'ai été choisie pour incarner Dante Tex Gill, j'ai décidé de me retirer respectueusement du projet", a dit Scarlett Johansson au magazine Out.

"Notre compréhension culturelle des personnes transgenres continue à avancer et j'ai beaucoup appris sur cette communauté depuis l'annonce de mon casting et réalisé que c'était indélicat", a-t-elle ajouté.

Le choix de "ScarJo" pour le rôle a provoqué la polémique sur les réseaux sociaux. Les actrices transgenres Trace Lysette et Jamie Clayton ont notamment mené la charge contre les producteurs du film pour ne pas avoir donné cette opportunité à un représentant de la communauté trans.

L'entourage de Scarlett Johansson, notamment connue pour "Lost in Translation", avait alors souligné dans un communiqué que Jeffrey Tambor, Jared Leto et Felicity Huffman avaient tous joué avec succès des rôles de transgenres.

"Bien que j'aurais adoré avoir la chance de porter à l'écran l'histoire de Dante, je comprends pourquoi beaucoup pensent qu'il devrait être incarné par une personne transgenre", a affirmé Johansson. "Et je suis heureuse que la polémique provoquée par mon casting ait ouvert un débat plus large sur la diversité et la représentation au cinéma".

L'impact de la décision de l'actrice sur la production de "Rub and Tug" n'était pas encore connu.

Des membres de la communauté trans l'ont saluée sur les réseaux sociaux, tout en rappelant que beaucoup de chemin restait encore à accomplir.

"Merci Scarlett Johansson d'avoir renoncé à 'Rub and Tug'... Maintenant, le vrai travail commence", a ainsi tweeté la militante transgenre Ashlee Marie Preston.