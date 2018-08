Face à Trump, les médias américains contre-attaquent: plus de 100 journaux s'unissent dans un édito

Plus de 100 journaux américains vont publier un éditorial jeudi dans lequel ils dénoncent la rhétorique du président Donald Trump à l'égard des médias, rapporte CNN.

Les quotidiens répondent ainsi à un appel lancé par le Boston Globe, qui propose d'adresser une "réponse coordonnée" au fait que M. Trump présente de plus en plus souvent la presse comme "l'ennemi du peuple".



"Samedi, nous avions déjà plus d'une centaine de publications qui souhaitaient participer et je suppose que le nombre va encore augmenter", a expliqué Marjorie Pritchard, éditorialiste au Boston Globe.

"La réponse a été énorme. Nous avons quelques gros journaux, mais ce sont surtout de plus petites publications, qui sont toutes enthousiastes à s'opposer à l'attaque de Trump à l'égard du journalisme."





Les médias, l'ennemi du peuple, selon Trump



Les journaux écriront chacun leur propre édito. "L'impact de l'attaque de Trump sur le journalisme n'est pas vu de la même manière à Boise qu'à Boston. Nos mots seront différents, mais ce sur quoi nous sommes d'accord, c'est sur le côté inquiétant de ces attaques", a ajouté Mme Pritchard.

Le président Trump a de tout temps critiqué les journalistes mais ceux-ci considèrent qu'ils assistent ces dernières semaines à une escalade. Donald Trump dit de plus en plus souvent que les médias sont l'ennemi du peuple.

Il donne de moins en moins la possibilité à la presse de poser des questions et, s'il se présente encore devant la presse, il refuse bien souvent de répondre à des journalistes particuliers.