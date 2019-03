Facebook a perdu des millions d'utilisateurs aux Etats-Unis

(Belga) Facebook a perdu des millions d'utilisateurs aux États-Unis depuis 2017, selon une étude du cabinet Edison Research. Quelque 15 millions d'Américains ont quitté le réseau social, la plupart appartiennent à la catégorie des 12 à 34 ans.

Le déclin de Facebook est principalement dû à un changement d'utilisation des médias sociaux, affirment les chercheurs. Instagram, qui appartient à Facebook, continue lui à progresser. Dans la catégorie d'âge des 55 ans et plus, Facebook parvient toutefois encore à attirer de nouveaux utilisateurs. Facebook reste par ailleurs le média social le plus utilisé aux États-Unis, avec 61% des Américains connectés. (Belga)