Facebook touché par la plus grande panne de son histoire: sale journée pour le réseau social N.1

Facebook était aux prises dans la nuit de mercredi à jeudi avec une panne de grande ampleur, privant d'accès totalement ou partiellement de nombreux utilisateurs dans le monde. Depuis hier 17h30, les complaintes des utilisateurs privés de fil d'actu ou de partage de leurs activités, se multiplient. La panne semble sur le point d'être résolue mais au petit matin, il y avait encore quelques problèmes. La presse ironise sur la dépendance des gens vis-à-vis de tous les réseaux sociaux concernés (Facebook détient Instagram, WhatsApp, etc).

Mercredi noir pour Facebook. Car cette panne, qui pourrait être la plus importante connue par le groupe, n'était que l'un des soucis du réseau social. Le New York Times a indiqué mercredi soir qu'il était visé par une enquête pénale, lancée par des procureurs à New York, autour de ses partages de données personnelles avec d'autres groupes technologiques.



Sur la page "Facebook for developpers", dédiée à ceux qui mettent au point les applications qui interagissent avec ses services, le groupe évoquait une panne signalée à 10H30 heure de la Californie (18H30 en Belgique).

Vous étiez nombreux à nous signaler cette panne via notre bouton orange Alertez-nous. "Je n'arrive plus à accéder à mon Instagram et je suis très très inquiète. J'ai peur de perdre mon compte... j'ai tout fait sur mon compte depuis que j'ai 12ans et j'en ai 17 alors je veux pas tout perdre à cause de je ne sais pas quoi !", nous écrivait par exemple Laulau vers 2h la nuit dernière. Vers 06H00 ce matin, des usagers se plaignaient toujours de problèmes.



Durant la nuit, le réseau social avait tweeté être "au courant" du fait que "certains utilisateurs" rencontraient "des problèmes" et promettait de les résoudre "le plus vite possible", sans dire d'où venait la panne. Mais en disant qu'il ne s'agissait pas d'une cyber-attaque traditionnelle de type DDoS :



Selon les témoignages circulant sur internet ou recueillis directement par l'AFP, les difficultés était de nature et d'importance variable, certains usagers ne parvenant pas du tout à se connecter, d'autres ne pouvant pas publier ou commenter sur Facebook ou Instagram. Ses autres services Messenger et WhatsApp rencontraient aussi des difficultés.





Ironie



Alors que Facebook est soumis depuis plus de deux ans au feu roulant de critiques sur divers sujets (données personnelles, contenus haineux, manipulations politiques, piratage...), de nombreux usagers ironisaient sur Twitter. Un utilisateur affirmait que "tout ce que détient Facebook tombe en panne".



Beaucoup ne cachaient pas leur exaspération et enjoignaient le réseau social, parfois en termes orduriers, à régler le problème au plus vite.



Sur un ton plus léger, certains s'amusaient de leur propre dépendance au réseau social, un usager disant "s'ennuyer au travail" à cause de la panne, un autre expliquant avoir du coup passé du temps avec sa famille.



Ironie aussi pour le journal local de San Jose dans la Silicon Valley, berceau mondial de la technologie: "Facebook est en panne. Le monde survivra-t-il?", s'interrogeait The Mercury News.



D'après le site downdetector.com, les problèmes semblaient concentrés aux Etats-Unis ou au Japon, une partie de l'Europe, l'Amérique du Sud ou l'Australie semblant aussi touchées.



"Je n'ai jamais vu de panne Facebook aussi longue", disait un usager sur downtector.



Un utilisateur sur la côte ouest des Etats-Unis a expliqué à l'AFP n'avoir pas pu envoyer des photos via Messenger, tandis que plusieurs autres, situés sur la côte est, ne pouvaient pas du tout avoir accès aux services, lisant à la place ce message: "Facebook est inaccessible pour maintenance en ce moment mais vous devriez pouvoir y revenir dans quelques minutes".



L'AFP a aussi recueilli des témoignages d'usagers français rencontrant eux aussi des difficultés de connexion.



Facebook, qui compte 2,3 milliards d'usagers, a simplement précisé que la panne ne venait pas d'"une attaque par déni de service", qui consiste à inonder un service de demandes de connexions.



En outre, des usagers américains rapportaient sur Twitter des pannes affectant d'autres sites et applications, sans que l'on sache si les problèmes étaient liés.



Front judiciaire



Selon le New York Times, les investigations autour de la gestion des données personnelles de ses usagers s'intensifiaient, avec une enquête pénale ouverte par des procureurs fédéraux à New York.



Un grand jury à New York a d'après le quotidien exigé officiellement d'"au moins deux importants fabricants de smartphones" qu'ils fournissent leurs informations sur ce sujet, qui concerneraient des centaines de millions d'utilisateurs.



Facebook partage ou a partagé de nombreuses données personnelles avec des entreprises technologiques extérieures, dont les fabricants de smartphones par exemple, pour que ses services soient compatibles avec leurs systèmes d'exploitation ou diverses applications ou sites. Il le fait au travers de "partenariats" signés avec ces groupes. Nombre d'entre eux ne sont déjà plus actifs, selon Facebook.



Contacté par l'AFP, Facebook a indiqué qu'il était "connu que des enquêtes fédérales, y compris par le ministère de la Justice, étaient en cours" et qu'il "coopérait" toujours avec les enquêteurs.



Le groupe est soumis à une critique constante depuis le scandale Cambridge Analytica (CA) il y a un an. Elus, régulateurs et enquêteurs dans le monde entier cherchent à déterminer si Facebook a caché d'une façon ou d'une autre les détails de ses pratiques de partage de données.