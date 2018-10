Facebook détecte une action de manipulation politique liée à l'Iran

(Belga) Facebook a annoncé vendredi avoir supprimé 82 pages, groupes et comptes douteux relevant d'une action "coordonnée" de manipulation politique venant d'Iran et visant les usagers aux Etats-Unis et au Royaume-Uni, mais sans "avoir trouvé" de lien avec le gouvernement de ce pays.

Ces pages et comptes supprimés montraient "un comportement illégitime et coordonné qui a pour origine l'Iran", a écrit le groupe vendredi, à dix jours des élections législatives américaines, précisant que les contenus postés par ces comptes avaient trait à des sujets politiques, comme le racisme ou l'immigration. (Belga)