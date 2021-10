Facebook fait part de nouvelles difficultés d'accès à ses services

(Belga) Des utilisateurs des applications Instagram et dans une moindre mesure WhatsApp et Facebook Messenger ne pouvaient pas accéder à ces services vendredi aux alentours de 19H50 GMT, selon les rapports signalés au site spécialisé Downdetector, des perturbations confirmées par Facebook.

"Nous sommes conscients que certaines personnes et entreprises ont des difficultés à accéder aux produits Facebook. Nous travaillons pour que les choses reviennent à la normale le plus rapidement possible et nous nous excusons pour tout inconvénient", a indiqué un porte-parole de l'entreprise dans un message à l'AFP, quelques jours après une panne géante ayant paralysé ces services pendant plusieurs heures. (Belga)