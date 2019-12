Facebook, Netflix et Subway Surfers en tête des applications mobiles de la décennie

Facebook, Messenger, WhatsApp et Instagram ont été les 4 applications mobiles les plus téléchargées de la décennieEric BARADAT

Facebook, Messenger, WhatsApp et Instagram ont été les quatre applications mobiles les plus téléchargées des années 2010, d'après un classement publié lundi par App Annie, une société américaine spécialisée dans la mesure des audiences des applis.

Le géant californien rafle donc les quatre premières places avec sa plateforme principale, ses messageries (il a racheté WhatsApp en 2014) et Instagram, le réseau centré sur les photos et vidéos sur smartphone, acquis en 2012.

Les réseaux sociaux dominent d'ailleurs largement ce palmarès, avec Snapchat et TikTok (cinquième et septième positions), deux plateformes plébiscitées par les jeunes, ainsi que YouTube et Twitter.

Skype, le service d'appels via internet de Microsoft et UC Browser, le navigateur d'Alibaba, figurent aussi dans le top 10 de la décennie.

Sur l'année 2019, on retrouve les quatre vaisseaux de Facebook et le Chinois TikTok qui détrône Instagram de la quatrième position. L'Américain Snapchat est relégué en huitième position, derrière Likee, qui a explosé les compteurs depuis son lancement en 2017.

Sur le modèle de TikTok, la plateforme de création et de partage de vidéos courtes fonde son succès aussi bien sur l'aspect social que sur les outils de montage (les utilisateurs peuvent échanger leur visage pour celui d'une célébrité, par exemple).

En août dernier, Likee comptait près de 81 millions d'utilisateurs mensuels, soit une hausse de 374% en un an, d'après les résultats financiers de YY, l'entreprise chinoise qui possède l'application. Elle est particulièrement populaire en Inde et en Asie du sud-est.

Côté jeux vidéo, Subway Surfers, Candy Crush Saga et Temple Run 2 arrivent en tête des téléchargements de la décennie. Le jeu danois Subway Surfers doit notamment sa médaille d'or à une forte adoption en Inde, d'après App Annie.

Sur les 10 jeux les plus téléchargés, seuls Clash of Clans et Candy Crush Saga figurent aussi au top 10 des jeux mobiles ayant généré le plus de dépenses de la part des joueurs.

Toutes applications confondues, les Américains Netflix, Tinder et Pandora Music tiennent le haut du palmarès en termes de dépenses des utilisateurs, suivis par le Chinois Tencent Video et le Japonais Line (messagerie instantanée et appels vocaux et vidéos).

Sur l'année écoulée, l'application de rencontre Tinder ravit la première place à Netflix dans cette catégorie.