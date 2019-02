Facebook: on peut désormais effacer un message envoyé dans Messenger

(Belga) Un mauvais destinataire? Un commentaire que l'on regrette? Une grosse gaffe? Facebook permet enfin d'effacer un texte envoyé sur la messagerie instantanée Messenger, a annoncé le réseau social mardi.

Les utilisateurs --plus d'un milliard dans le monde-- ont dix minutes pour changer d'avis et effacer leur envoi. Tous les participants à la conversation sont alors avertis qu'un message a été retiré par son auteur, explique Facebook dans un communiqué annonçant la mise en place de cette nouvelle possibilité. "Il vous est déjà arrivé d'envoyer un message au mauvais groupe (d'amis), de faire une faute de frappe ou simplement d'avoir envie de retirer un message de la conversation? Vous n'êtes pas le seul! ", écrit le groupe américain. Cette fonctionnalité était attendue en particulier depuis la révélation en 2018 que le fondateur et PDG de Facebook Mark Zuckerberg avait, lui, la possibilité d'effacer des messages déjà envoyés. L'onglet "Effacer pour tout le monde" s'ouvre lorsqu'on clique sur le message dans les dix minutes après l'envoi sur les appareils mobiles disposant des dernières versions des systèmes Apple ou Android (Google).