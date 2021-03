Facebook ré-autorise les publicités politiques aux USA après des mois d'interdiction

(Belga) Facebook va de nouveau autoriser les publicités à caractère politique aux Etats-Unis, levant ainsi une interdiction imposée après une élection présidentielle en novembre sous haute tension, une des nombreuses mesures prises par la plateforme pour lutter contre la désinformation à l'ère de Donald Trump.

A partir de jeudi, les publicités "politiques, électorales et sur des sujets sociaux" seront de nouveau acceptées, a annoncé le groupe californien mercredi. "Nous avions mis en place cette interdiction après le scrutin de novembre pour éviter la confusion ou les abus" pendant le décompte des voix, rappelle Facebook dans un communiqué. La période s'est révélée aussi chaotique que le réseau social et de nombreux observateurs le craignaient. L'ancien président américain et nombre de ses supporteurs ont propagé de fausses accusations de fraude électorale, qui ont culminé avec les émeutes du 6 janvier, quand des centaines de manifestants ont envahi le Capitole pour tenter d'empêcher la certification de la victoire de Joe Biden. Les publicités à caractère politique devront néanmoins toujours être vérifiées et comporter des messages indiquant qu'elles sont "payées par" telle personne ou telle organisation. Facebook conserve toutes les annonces dans des archives accessibles en ligne pour les chercheurs qui désirent les voir. (Belga)