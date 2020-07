Fahim Saleh, jeune millionnaire entrepreneur en technologie, sauvagement assassiné dans son appartement luxueux de New York

C'est le Daily Mail US, qui annonce cette sombre découverte. Le corps décapité et démembré de Fahim Saleh, un jeune entrepreneur en technologie de 33 ans à l'origine de l'application de Gokada, qui offre un service de chauffeurs taxi-moto au prix le plus bas du marché, a été retrouvé mort dans son appartement de luxe de Manhattan. La police est désormais à la recherche d'un tueur professionnel qui a découpé le cadavre de l'homme de 33 ans avec une scie électrique.

La victime a été identifiée comme Fahim Saleh. Il occupait un appartement du Lower East Side d'une valeur de 2 millions de dollars qu'il avait acquis à la fin de l'année dernière.

Mardi, la soeur de Saleh avait tiré la sonnette d'alarme, parce qu'elle n'avait plus eu de nouvelles de lui depuis un jour. Elle s'est alors rendue au septième étage de son immeuble pour prendre des nouvelle. C'est là qu'elle a trouvé son corps démembré.

Il avait été coupé avec une scie électrique, qui se trouvait à proximité et était toujours branchée. Des sources policières ont déclaré que les parties du corps avaient été compartimentées dans différents sacs en plastique.

La police pense avoir des images du suspect filmées par les caméras de surveillance. On voit un homme inconnu entrer dans le bâtiment et utiliser l'ascenseur.

Sur cette vidéo, le suspect porte des gants, un chapeau et un masque qui couvre son visage. Il a attendu l'arrivée du millionnaire pour partager avec lui l'ascenseur.