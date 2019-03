Fausse agression: les poursuites contre l'acteur Jussie Smollett abandonnées

Accusé d'avoir inventé une agression raciste et homophobe, l'acteur américain Jussie Smollett a vu mardi toutes les chefs d'accusation qui pesaient contre lui être abandonnés, sans explication et à la surprise générale.

L'Etat de l'Illinois "a abandonné les charges contre Jussie Smollett" et les chefs d'inculpation seront effacés de son casier judiciaire, a expliqué son avocate, Patricia Brown Holmes, après une audience au tribunal de Chicago.

Elle n'a pas précisé les raisons ayant poussé l'accusation à refermer ce dossier, soulignant que l'acteur était une victime dans cette affaire, contrairement à ce que l'enquête de police avait déterminé.

"Après avoir étudié tous les faits et les circonstances de cette affaire, dont le service volontaire de M. Smollett au sein de la communauté et son accord pour ne pas réclamer le remboursement de sa caution à la ville de Chicago, nous pensons que ce résultat est juste et une solution et appropriée", ont pour leur part déclaré dans un communiqué les services du procureur de Chicago.

"J'ai été sincère et cohérent depuis le premier jour", a assuré Jussie Smollett dans une courte déclaration, se disant "incapable d'avoir fait une once de ce quoi j'ai été accusé".

"Maintenant, je ne veux rien d'autre que reprendre le travail et poursuivre ma vie", a-t-il ajouté.

Jussie Smollett était l'une des vedettes de la série "Empire", dont il a été évincé pour les deux derniers épisodes de la saison en cours après la révélation de l'affaire. La Fox, qui produit la série, n'a pas souhaité faire de commentaire mardi sur l'affaire.

- Faire avancer sa carrière -

Il y a deux semaines, devant un tribunal de Chicago, cet acteur noir et ouvertement homosexuel de 36 ans avait plaidé non coupable de fausse plainte. Le 29 janvier, il avait affirmé à la police avoir été victime d'une agression raciste et homophobe dans le centre-ville.

L'agression présumée avait provoqué une vive émotion et Jussie Smollett avait reçu le soutien de nombreuses personnalités. Mais la police avait rapidement eu des doutes sur la réalité des faits.

Grâce à des images de caméras de surveillance, les enquêteurs étaient remontés jusqu'à deux frères originaires du Nigeria, qui avaient auparavant reçu de l'acteur un chèque de 3.500 dollars. Pour la police, c'était la preuve qu'il avait payé pour simuler cette attaque.

Le chef de la police de Chicago l'avait publiquement accusé d'avoir inventé cette agression en vue de faire avancer sa carrière.

Il était aussi accusé de s'être auparavant envoyé une fausse lettre contenant des insultes racistes et homophobes.

"Nous n'avons rien à dire à la police sinon de faire son enquête et de ne pas publier son dossier dans la presse", a affirmé Mme Brown Holmes, estimant que la police de Chicago avait "sauté aux conclusions et utilisé la presse pour condamner quelqu'un avant sa comparution devant la justice".

Selon elle, les deux frères ont admis être les auteurs de l'agression, dont le mobile reste inconnu. Quant au chèque, ils "ont répété que le chèque était exactement ce que Jussie avait dit: des compléments alimentaires et de l'entraînement. Ils étaient ses entraîneurs".