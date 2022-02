Faut-il écrire Kiev ou Kyiv? Voici pourquoi cette question compte aux yeux de nombreux Ukrainiens

Alors que la capitale ukrainienne est samedi matin sous les tirs de missiles russes et que des combats se déroulent dans la ville, des voix se font entendre pour que l'orthographe et la prononciation ukrainienne de la ville soit privilégiée à celles qu'utilisent les Russes.

Les Ukrainiens et les Russes ne prononcent et n'écrivent pas le nom de la capitale ukrainienne de la même façon. Selon le journal britannique "The Guardian", les Ukrainiens disent "Ki-yiv" et l'orthographe est une translittération de l'ukrainien ????. Les Russes, eux, disent plutôt "Ki-yev" et l'orthographe est alors basée sur la translittération du cyrillique russe ????. Toujours selon nos confrères du Guardian, la façon russe est devenue "le nom internationalement accepté tout au long de la période soviétique et dans les premières années de ce siècle".

Mais depuis plusieurs années, des voix se font entendre pour que l'orthographe et la prononciation ukrainiennes l'emportent. Certains gouvernements, aéroports et dictionnaires géographiques auraient par ailleurs déjà fait le choix de lui privilégier la variante ukrainienne. D'après le Guardian, le gouvernement ukrainien lui-même a lancé une campagne il y a quatre ans pour obtenir l'approbation internationale du nom de sa capitale. Il existe même un hashtag populaire sur Twitter, #KyivNotKiev.

Interrogé par nos confrères du Guardian, le professeur ukrainien de langues à l'université de Cambridge, Andrii Smytsniuk, précise que beaucoup d'Ukrainiens voient dans la préférence donnée à la variante ukrainienne "un signe de respect pour leur langue et leur identité".