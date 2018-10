Festival catastrophe aux Bahamas: l'organisateur condamné à six ans de prison

(Belga) L'organisateur d'un festival de musique haut de gamme aux Bahamas qui avait tourné au fiasco, fin avril 2017, a été condamné jeudi à six ans d'emprisonnement pour fraude par un juge fédéral de Manhattan.

L'entrepreneur William McFarland, 26 ans, avait plaidé coupable en deux temps, en mars et juillet, devant la juge Naomi Reice Buchwald, qui a prononcé jeudi sa peine. Il risquait initialement jusqu'à 20 ans de prison. Le Fyre Music Festival, co-organisé avec le rappeur new-yorkais Ja Rule, avait été annulé dès son premier jour, le 28 avril 2017, après que des centaines d'amateurs de musique et de fête - qui auraient déboursé jusqu'à 100.000 dollars par personne pour les offres VIP - eurent découvert, en arrivant dans l'archipel, des tentes d'hébergement d'urgence et des sandwiches rudimentaires, loin du luxe promis. A l'arrivée, nulle trace des têtes d'affiche du festival, le groupe de rock Blink-182, mais aussi les DJs britanniques Disclosure ou les rappeurs de Migos. Plus tard, de nombreux festivaliers avaient partagé des photos montrant une foule à l'aéroport, attendant les vols promis par l'organisation pour les reconduire à Miami, et indiqué qu'ils n'avaient ni nourriture ni eau. Le festival avait ensuite publié des excuses sur son site internet, assurant que tous ceux qui avaient pris des billets seraient remboursés. L'enquête a montré que l'entrepreneur avait sciemment présenté de façon trompeuse ce festival ainsi que la situation de ses sociétés en général pour attirer des investisseurs. En outre, il avait monté un service de billetterie qui proposait des tickets pour des événements prestigieux, sésames qui se sont révélés imaginaires. Au total, selon le procureur fédéral de Manhattan, Geoffrey Berman, investisseurs et participants au festival ont perdu plus de 26 millions de dollars. (Belga)