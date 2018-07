Festival d'été de Québec: la Française Jain réussit son opération séduction

La jeune artiste Française Jain, à la conquête du monde avec sa pop-world survitaminée, a marqué les esprits dimanche au Festival d'été de Québec, tout comme le groupe de Philadelphie The War on Drugs avec son americana épique.

Depuis l'immense succès rencontré avec son premier album "Zanaka" (2015), couronné par deux Victoires de la musique remportées en 2017, la chanteuse de 25 ans n'a aucune peine à remplir les salles françaises. Mais à Québec, après Montréal la semaine passée, il s'agissait de vérifier sa popularité sur un continent nord-américain où elle fera une tournée fin octobre, début novembre.

Et à voir la grande ferveur que lui a réservé le public québécois sur la scène gratuite du festival, l'opération séduction a largement fonctionné pour celle qui doit sortir le 24 août son deuxième opus "Souldier".

Fini la robe noire à col claudine blanc, elle est désormais vêtue d'une combinaison de travail bleue à col rouge. Intégrée dans sa manche gauche, une télécommande wi-fi lui permet d’interagir avec son ordinateur pour lancer ses morceaux.

Bondissante seule sur scène, elle a inoculé son virus de la danse sur ses tubes ultra-connus "Come", "Makeba", mais aussi sur ceux de demain "Alright" ou "Inspecta", à un public plutôt jeune. Preuve que les festivaliers ne s'étaient pas tous réunis sur les Plaines d'Abraham pour assister au show du Canadien Shawn Mendes et, avant, à celui de la nouvelle sensation cubaine Camila Cabello.

Les plus âgés s'étaient eux rassemblés au Parc de la Francophonie pour voir The War on Drugs, lauréat cette année d'un Grammy dans la catégorie "meilleur album rock" pour l'album "A Deeper Understanding. Sur cette scène plus confinée, les guitares étaient reines après les performances remarquées des jeunes Canadiens de Casual Rights et de l'Américain M Ward.

- Musique pure et appliquée -

Malgré des soucis techniques un peu trop récurrents, entre branchements de câbles défectueux et sautes de micro, le groupe emmené par le chanteur-guitariste Adam Granduciel a comblé de bonheur ses nombreux fans avec ses chansons taillées pour le live et propices aux grosses montées sonores.

Pendant les 90 minutes de leur concert, les War on Drugs ont fait alterner tubes enlevés comme "An Ocean in Between the Waves", "Burning" ou encore "Red Eyes" et ballades ultra-mélodiques telles "Pain", "The Strangest Thing" et "Lost in the Dream".

Dans la musique pure et appliquée de Granduciel se retrouve celle de nombreuses pointures. On pense à Bruce Springsteen, à Tom Petty, à Neil Young. On entrevoit aussi parfois Mark Knopfler, Bob Dylan (période "Tangled Up in Blue") et Warren Zevon. Autant de références qui étoufferaient dans l’œuf n'importe quelle velléité musicale, mais pas celle du chevelu de Philadelphie.

Si son songwriting dévoile une personnalité fragile et un poète à fleur de peau, son jeu de guitare met en évidence un très grand musicien, à l'allure reconnaissable entre mille.

S'activant vouté et de façon méticuleuse sur ses pédales, pour passer tout seul d'un son de guitare à l'autre, là où plus d'un groupe nécessiterait trois guitaristes, Adam Granduciel a conclu son set par "You Don't Have to Go" après avoir monté un mur du son que n'aurait pas renié Neil Young sur "Under Pressure".

Lundi au FEQ, ce seront de plus grosses guitares encore qui se feront entendre, cette fois sur les Plaines d'Abraham pour la venue des Foo Fighters du généreux Dave Grohl.