Festival de Cannes 2018 - Martin Scorsese et Cate Blanchett ont ouvert le 71e Festival de Cannes

(Belga) Le cinéaste américain Martin Scorsese et l'actrice australienne Cate Blanchett, présidente du jury, ont ouvert mardi soir le 71e Festival de Cannes, le premier depuis le séisme Weinstein.

"Nous partageons une passion pour le cinéma, nous sommes tous ici pour célébrer le 7e Art", a déclaré le réalisateur de "Taxi Driver", avant de demander à Cate Blanchett de le rejoindre pour donner le coup d'envoi des douze jours de festival. Mercredi, Martin Scorsese recevra un Carrosse d'or à Cannes pour l'ensemble de sa carrière. Ce prix est remis à l'ouverture de la Quinzaine des réalisateurs, une section parallèle, et rend hommage à un cinéaste qui a marqué l'histoire du cinéma. La cérémonie d'ouverture du 71e Festival de Cannes a été présentée par l'acteur et réalisateur français Edouard Baer, succédant à l'Italienne Monica Bellucci. Le trublion s'est livré à des envolées lyriques dont il est coutumier mais n'a fait aucune allusion à l'affaire Weinstein, qui a ébranlé la planète cinéma à l'automne dernier, avant d'introduire le jury présidé par Cate Blanchett, très engagé pour la cause des femmes. "Bonjour mesdames, mesdames, mesdames, messieurs", a déclaré "Mademoiselle" Blanchett, selon le terme utilisé par Thierry Frémaux, le délégué général du Festival, selon la tradition du monde du cinéma et du théâtre. Au sein du jury figurent également l'actrice française Léa Seydoux, la comédienne américaine Kristen Stewart, sa compatriote la réalisatrice Ava DuVernay, le réalisateur français Robert Guédiguian, le Canadien Denis Villeneuve et le Russe Andreï Zviaguintsev. Le Festival de Cannes, aux résonances très politiques cette année, démarrait mardi soir avec la projection d'"Everybody Knows" ("Todos lo saben") d'Asghar Farhadi, avec le couple star Penélope Cruz et Javier Bardem. Le film sera le premier des 21 longs métrages en lice pour la Palme d'or, décernée le 19 mai. (Belga)