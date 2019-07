Fête nationale - Les chutes du Niagara pour la première fois aux couleurs belges à l'occasion du 21 juillet

(Belga) Les chutes du Niagara, situées à la frontière entre les Etats-Unis et le Canada, ont été illuminées pour la première fois en noir-jaune-rouge en hommage à la Fête nationale belge, indique samedi soir (heure locale) l'ambassade de Belgique au Canada. Plusieurs ressortissants nationaux y vivant, de même que des dignitaires locaux, ont pu assister à ce spectacle lumineux coloré.

Les chutes emblématiques, dont le public européen prenait pour la première fois connaissance au XVIIe siècle au travers des dessins et récits de voyage du père Louis Hennepin, missionnaire et explorateur belge, ont ainsi brièvement retrouvé une touche belge. "Les illuminations aux couleurs du drapeau belge des chutes du Niagara célèbrent non seulement la fête nationale belge du 21 juillet, mais également le 80e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Belgique et le Canada" explique l'ambassadeur Johan Verkammen. "Elles rendent hommage à l'amitié de longue date entre nos deux pays, qui partagent tant de valeurs communes, et mettent en lumière les liens encore renforcés par la visite d'État au Canada en 2018 de Leurs Majestés le Roi et Reine des Belges." (Belga)