Feu vert de l'UE à la libéralisation complète des exportations ukrainiennes, pour un an

Le Conseil de l'UE (États membres) a donné son feu vert définitif, mardi, à la levée temporaire de tous les droits à l'importation sur les produits ukrainiens exportés vers l'UE. La mesure devrait être publiée sous peu au Journal officiel de l'UE et entrera en vigueur le lendemain.

Durant un an, tous les droits de douane qui subsistaient, ainsi que les droits antidumping sur certains produits en acier, sont levés sur les marchandises ukrainiennes entrant dans l'UE. La mesure est vue comme une manière de soutenir l'économie ukrainienne à la suite de l'invasion du pays par la Russie. Ukraine et UE ont déjà un accord d'association qui comprend une "zone de libre-échange approfondi et complet" mise en œuvre depuis 2016. Les droits de douane ont déjà été abandonnés en grande partie dans ce cadre, mais pour certaines marchandises (produits industriels) une période de transition était encore en cours. Les droits exigés lors de la période de transition sont abandonnés, ainsi que le système de "prix d'entrée" pour les fruits et légumes et celui des contingents tarifaires pour divers produits agricoles. L'UE est le principal partenaire commercial de l'Ukraine, réalisant plus de 40% de ses échanges commerciaux de marchandises en 2021, avait rappelé la semaine dernière le Parlement européen, qui a soutenu cette mesure à une grande majorité.