Feux de forêt en Australie: Kidman, Crowe, Djokovic... les stars se mobilisent

Chris Hemsworth, Kylie Minogue, Roger Federer... Stars du cinéma, de la musique ou du monde du sport se mobilisent au travers de dons ou d'actions caritatives pour financer la lutte contre les feux de forêt qui ravagent l'Australie, ou pour la reconstruction des zones dévastées.

Particulièrement précoce et virulente, la saison des incendies a déjà fait 26 morts en Australie, réduit en cendres une superficie équivalente à l'île d'Irlande et détruit plus de 2.000 maisons. Une catastrophe écologique qui a ému l'opinion publique internationale, et les vedettes du monde de la culture et du sport.

- Les Aussies en tête -

Pilier des films Marvel, Chris Hemsworth a annoncé qu'il donnerait un million de dollars australiens (620.000 euros), les chanteuses Kylie et Danni Minogue ont promis 500.000 AUD pour les pompiers des zones rurales, comme du reste Nicole Kidman et son mari Keith Urban.

Leurs compatriotes Russell Crowe -- qui a profité de la tribune offerte par les Golden Globes pour faire passer un message sur cette catastrophe-- et Rebel Wilson se sont également engagés à donner, comme la chanteuse Dami Im, qui représenta en 2018 son pays au concours de l'Eurovision.

- Serena et Roger pour la charité -

Des athlètes comme le pilote Lewis Hamilton, les joueurs de tennis Ashleigh Barty, Maria Sharapova ou Novak Djokovic, les stars du cricket Chris Lynn et Glenn Maxwell ont annoncé qu'ils reverseraient une partie de leurs gains.

Mercredi, les organisateurs de l'Open d'Australie, qui s'ouvre dans quelques jours, ont fait savoir que les légendes Roger Federer, Serena Williams et Rafael Nadal participeraient mercredi prochain à des matches-exhibition de levée de fonds, comme du reste Naomi Osaka, Caroline Wozniacki, Nick Kyrgios et Stefanos Tsitsipas.

- Occasions à saisir -

Nombre de célébrités ont décidé de se délester aux enchères, pour la bonne cause, de certaines de leurs possessions.

Serena Williams donnera une robe, quand l'actrice britannique Phoebe Waller-Bridge a annoncé qu'elle céderait aux enchères la tenue qu'elle portait aux Golden Globes.

La star du cricket Shane Warne est parvenu à tirer un million AUD de la vente de sa casquette verte de la sélection australienne.

- Pink et Lizzo contribuent -

De nombreuses stars américaines sont également mobilisées, comme Kylie Jenner, la benjamine du clan Kardashian-Jenner, ou encore les chanteuses Pink et Lizzo, le chanteur Shawn Mendes, l'animatrice Ellen DeGeneres et l'actrice Patricia Arquette qui ont tous fait des promesses de contribution.

Leonardo DiCaprio, au travers de son organisation Earth Alliance, a promis trois millions de dollars américains.

- Elton John et Metallica -

Elton John a annoncé mardi lors d'un concert qu'il donnerait un million de dollars tandis que Metallica a promis 500.000 dollars pour les pompiers.

D'autres célébrités comme Margot Robbie, Naomi Watts ou Hugh Jackman ont aussi annoncé qu'elles avaient donné, sans dire combien.

