Feux de forêt en Australie - L'état d'urgence déclaré à Sydney et en Nouvelle-Galles du Sud

(Belga) La Première ministre de l'Etat australien de Nouvelle-Galles du Sud, dont Sydney est la capitale, a déclaré l'état d'urgence pour la région lors d'une conférence de presse organisée jeudi matin (heure locale). C'est la seconde fois en un mois que l'état prend cette décision en raison des feux de brousse qui ravagent actuellement la côte est. La mesure est valable pour sept jours.

Gladys Berejiklian a indiqué avoir pris cette décision sur les conseils du commissaire des services d'incendie ruraux, Shane Fitzsimmons, et qu'elle était inquiète de "l'imprévisibilité" de la météo. Les autorités ont également reconnu que les conditions météorologiques et les incendies pourraient perturber la période des fêtes. Les vacances d'été débutent vendredi en Australie, et de nombreux Australiens prennent la route pour rendre visite à leurs familles pendant les fêtes de fin d'année. "Nous voulons que tout le monde puisse être avec sa famille et soit en sécurité, mais il faut être conscient que l'état d'urgence pourrait signifier des déviations supplémentaires sur la route, des fermetures de certains axes", a précisé la Première ministre de l'Etat. L'est de l'Australie est frappé par une centaine feux depuis plusieurs semaines déjà, dont la moitié ne sont pas maîtrisés. Les incendies provoquent des fumées toxiques qui enveloppent Sydney, la plus grande ville de l'île-continent. (Belga)