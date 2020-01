Feux de forêt en Australie - Le secteur touristique reçoit une aide de 76 millions de dollars

(Belga) Le gouvernement australien a annoncé dimanche avoir dégagé 76 millions de dollars (environ 47 millions d'euros) afin de permettre au secteur touristique de se remettre des conséquences des feux de brousse qui ont dévasté une partie du pays.

Le Premier ministre conservateur, Scott Morrison, a déclaré que le tourisme était confronté à son "plus grand défi de mémoire d'homme". Cette première tranche d'aide proviendra d'un fonds de relance de 2 milliards mis sur pied pour répondre aux feux de forêt, a précisé M. Morrison. Plus tôt cette semaine, le gouvernement a annoncé que 50 millions de dollars seraient également utilisés pour aider à porter secours et à protéger la faune affectée par les incendies. L'impact de ces feux sur le tourisme national sera d'au moins 4,5 milliards de dollars d'ici la fin de l'année, selon les estimations du conseil australien du Tourisme et des Exportations (ATEC), basé à Sydney, qui représente cette industrie évaluée à 45 milliards de dollars. En Australie, un emploi sur 13 dépend du tourisme et de l'horeca, a indiqué Scott Morrison. L'aide dégagée doit les aider à attirer davantage de visiteurs afin de les maintenir à flots et protéger l'emploi. Il y aura notamment des campagnes marketing nationales et internationales. "La plupart des attractions touristiques restent intactes et les gens peuvent toujours venir et avoir la même expérience incroyable lorsqu'ils visitent l'Australie", a déclaré le ministre du Tourisme Simon Birmingham sur la chaîne ABC. (Belga)