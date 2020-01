Feux de forêt en Australie - Un camion de pompier se renverse, six hommes grièvement blessés

(Belga) Six pompiers volontaires ont été blessés en Australie lorsque leur camion s'est renversé pendant qu'ils combattaient les feux de brousse, a indiqué vendredi la police fédérale. L'accident s'est produit jeudi soir dans le comté d'Eurobodalla, à 300 km au sud de Sydney. Les six personnes ont été transportées à l'hôpital et une enquête a été ouverte.

"Les six victimes ont pu s'extraire elles-mêmes du véhicule", a précisé la police. Elles sont dans un état sérieux, mais leur vie n'est pas en danger. "Vous pouvez voir clairement que les conditions sont difficiles et que nos volontaires sont allés au-delà de la norme pour essayer de protéger la communauté", a déclaré le vice-premier ministre de Nouvelle-Galles du Sud, John Barilaro, à la chaîne australienne ABC. La journée de jeudi avait déjà été marquée par le crash d'un avion bombardier d'eau, au cours duquel sont décédés les trois membres d'équipage, tous Américains. Les causes de l'accident ne sont pas connues.