Feux de forêt en Australie - Une pluie de Noël offre une trêve aux pompiers, qui redoutent les prochains jours

(Belga) Les habitants de Sydney et de Nouvelle-Galles du Sud ont accueilli des averses avec soulagement pendant le réveillon de Noël. Ces pluies sont toutefois loin d'être suffisantes pour éteindre les incendies monstres qui frappent la côte est de l'Australie depuis de longues semaines.

Deux vastes feux de forêt menacent en effet de se rejoindre dans le site naturel des Blue Mountains, à l'ouest de Sydney. Après un répit pour Noël grâce à la pluie, les pompiers s'engageront dans une véritable course contre la montre. Des températures allant jusqu'à 45 degrés pourraient frapper l'ouest de Sydney dimanche et lundi, selon l'institut météorologique local. Les services d'incendie ruraux (RFS) ont indiqué mercredi que les pompiers profiteraient des températures plus fraîches pendant Noël pour renforcer les lignes de confinement, avant une nouvelle détérioration des conditions météo. Deux incendies incontrôlés se sont développés au nord et au sud d'un axe routier important reliant Sydney aux Blue Mountains. Celui du nord, le Gospers Mountain fire (surnommé "méga feu"), a déjà détruit un demi million d'hectares et a atteint la ville de Blackheath, dans les Blue Mountains. Plusieurs habitations sont parties en fumée lundi, alors que les feux s'étendaient sur les falaises de 200 mètres de haut. Au sud, un autre incendie gigantesque se dirige vers la ville de Katoomba, à seulement une dizaine de kilomètres de Blackheath. Neuf personnes sont mortes dans le pays depuis le début de la saison des incendies en septembre. Rien qu'en Nouvelle-Galles du Sud, plus de 3,4 millions d'hectares ont été détruits par les flammes, soit plus de la surface de la Belgique. Des feux de forêt frappent aussi durement les Etats du Queensland, de Victoria, d'Australie-Méridionale, la Tasmanie et l'Australie-Occidentale (Belga)