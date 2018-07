Feux de forêt: le gouvernement en campagne contre l'"imprudence"

"Un feu sur deux est la conséquence d'une imprudence": c'est la mise en garde du ministère de la Transition écologique et solidaire, qui lance jeudi une campagne de prévention du risque incendie.

Un an après un été dévastateur sur le front des feux de forêt, Brune Poirson, secrétaire d'Etat auprès du ministre de la Transition écologique et solidaire Nicolas Hulot, a rendu publique jeudi une affiche visant à faire connaître aux Français les conseils à suivre face au risque d’incendie de forêt.

Sur ce visuel, des conseils élémentaires: "N'allumez pas de feu ni de barbecue aux abords des forêts", "Pas de cigarette", "Pas de travaux sources d'étincelles" accompagnés de pictogrammes explicites. Et en cas d'incendie, il faut rapidement appeler les urgences (112) ou les pompiers (18) pour donner l'alerte en localisant le feu avec précision, et se confiner dans sa maison.

En dehors de l'été, le débroussaillage est le meilleur moyen de prévenir les incendies.

Cette campagne nationale ciblera en particulier les territoires les plus exposés, dans le Sud de la France, elle touchera 32 départements de Provence-Alpes-Côte d’Azur, Auvergne Rhône-Alpes, Aquitaine, Occitanie et Corse.

Les affiches et les messages informatifs seront notamment déployés dans la presse quotidienne régionale de ces zones en juillet et août.

Durant l'été 2017 en France, plus de 4.000 feux ont parcouru près de 25.000 hectares. La Corse et les Alpes-de-Haute-Provence ont même connu des incendies jusqu'en janvier, à cause d'un hiver peu pluvieux.

Le ministère rappelle que 90% des départs de feu sont causés par l'homme, et que la grande majorité se déclenchent à proximité des habitations du fait des imprudences des touristes ou des riverains.

Ces incendies pourraient s'aggraver en raison du changement climatique, selon le ministère, avec des récurrences d'épisodes de "sécheresse extrême conjuguée à une canicule intense et durable".