Feux de forêts au sud de l'Australie, alors qu'un cyclone balaie le nord du pays

(Belga) Deux feux de forêts dans l'Etat du Victoria, au sud de l'Australie, ont causé la perte d'une dizaine d'habitation et forcé 800 personnes à quitter leur demeure pour trouver refuge, rapportent les médias australiens.

Les deux incendies distincts pour le moment pourraient ne former plus qu'un en continuant leur course dans l'Etat du Victoria, alors que des vents violents et la chaleur alimentent les flammes. Les villes de Camperdown, Cobden et Timboon, dans le sud de l'Etat, sont menacées par les flammes, mais pas moins de 50 localités ont émis des avertissements. Des villes de plus grande ampleur, comme Warnambool and Hawkesdale, à quelques centaines de kilomètres de Melbourne, capitale du Victoria, sont aussi à risque. Une dizaine de maisons ont été détruites et le bilan pourrait grimper. Des centaines de troupeaux de bétail ont aussi été victimes des flammes qui ont brûlé 40.000 hectares de bush. Plus de 300 pompiers sont à pied d'œuvre. Les vents violents ont aussi coupé l'alimentation électrique de 22.000 propriétés. Des interdictions strictes d'allumer des feux ont été émises dans le sud du pays, dans l'Etat du Victoria et de Nouvelle-Galles du Sud, alors que les températures sont au-dessus de la moyenne pour l'automne australien. A Sydney, le mercure approchait 40 degrés dimanche. Au nord-ouest du pays en revanche, le cyclone tropical Marcus devrait s'abattre sur la région des Kimberley dans l'Etat d'Australie occidentale, après avoir balayé la ville de Darwin samedi avec des vents de 130 km/h. (Belga)